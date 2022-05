Amir bientôt papa : confidences intimes avant l'arrivée de bébé

Avant de rendre l'antenne, Johanna Ghiglia etThomas Sotto sont entrés en contact avec Agathe Lecaron, présentatrice des Maternelles, l'émission qui suivait, pour connaître le programme de l'épisode du jour. L'animatrice s'est donc directement adressée à Amir quand elle a indiqué que le programme allait évoquer les prénoms donnés aux enfants. L'occasion d'apprendre que pour l'instant, Lital et Amir n'étaient pas encore décidés.

La rencontre entre l'artiste et son épouse s'est déroulée en 2011 dans un cabinet dentaire, domaine dans lequel Amir avait fait des études avant de se lancer dans la musique. La magie a tout de suite opéré. Trois ans plus tard, Lital et Amir se marient en Israël avant de fonder une famille. En février 2019, le couple accueille son premier enfant, un garçon prénommé Mikhaël qui a bouleversé l'existence de l'interprète de J'ai cherché : "Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde. Mais je n'ai jamais rêvé de devenir papa, confiait-il à Télé Star en 2020. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur." Un deuxième bébé risque bien de le mettre dans tous ses Etats d'amour.