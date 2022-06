Amir : apparition surprise de sa femme Lital, enceinte, sur scène pour chanter avec lui dans La Chanson de l'année

C'est une séquence que les téléspectateurs de TF1 ne sont pas près d'oublier. Alors que la chaîne a diffusé ce samedi 4 juin 2022, le prime de La Chanson de l'année, présenté par Nikos Aliagas, Amir Haddad a réservé une belle surprise à ses fans. Les 2,50 millions de Français (18,1% 4+) qui ont regardé le show qui a consacré Rétine d'Amir, "Chanson de l'année 2022", ont vu la compagne du chanteur, Lital, le rejoindre sur scène... enceinte.

Un beau moment inoubliable qui s'est déroulé depuis la plage du Mourillon, à Toulon, malgré des soupçons d'attaques à la seringue qui ont troublé la fête. Le grand gagnant est venu défendre son titre Rétine et Lital, maman de leur petit Mickaël, est apparue à ses côtés pour chanter avec lui. Enceinte de leur deuxième enfant, elle était ravissante dans une combinaison en jean, mettant parfaitement en valeur son joli ventre arrondi. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Ce rêve de famille nombreuse

En avril dernier, la femme du chanteur, Lital Aharonovitch Haddad révélait cette deuxième grossesse sur Instagram. Elle avait ainsi publié une photo sur laquelle elle apparaît avec un beau ventre déjà bien rond. On pouvait voir trois mains : celle de la maman, mais aussi une main plus masculine, qui doit être celle du chanteur, et une plus petite, celle de leur premier enfant Mickaël qui s'apprête à être grand frère. "Blessed", comprenez "Bénie", avait-elle simplement écrit en légende.

Dans les colonnes de Gala, Amir Haddad n'avait pas caché il y a quelques années, rêver d'une famille avec de nombreux enfants. "En avoir cinq ou six, mais Lital est plus raisonnable que moi", avait-il fait savoir. Heureux papa d'un garçon, il s'apprête à voir son rêve se rapprocher avec cette deuxième arrivée. Devant un public de 10.000 personnes, le couple, futur parent pour la deuxième fois, a fait sensation.

Coup de foudre dans un cabinet dentaire

La rencontre entre l'artiste et son épouse s'est déroulée en 2011 dans un cabinet dentaire, domaine dans lequel Amir avait fait des études avant de se lancer dans la musique. Entre eux, le coup de foudre a été immédiat. En février 2019, l'arrivée de leur premier enfant a changé leur vie à jamais. L'interprète de J'ai cherché a confié à ce sujet à Télé Star : "Devenir papa est le plus beau des cadeaux de la vie et j'avais besoin de le témoigner au monde. Mais je n'ai jamais rêvé de devenir papa. Il a fallu que je le devienne pour savoir à quel point j'étais loin de connaître le bonheur."