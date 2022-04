Amir papa, son fils au plus mal : "Il m'a vu en souffrance"

Ajouter des cordes à son arc, Amir était partant. C'est la raison pour laquelle le chanteur, ancien participant de The Voice, a accepté le challenge du théâtre. L'interprète du titre On dirait monte sur scène pour incarner Alfred Nakache, un ex-champion de natation envoyé dans les camps d'Auschwitz et revenu vivant de cet enfer. L'artiste de 37 ans a déjà convié plusieurs membres de sa famille à venir le voir et leur avis est unanime : "Mon père et ma soeur sont venus au théâtre Edouard VII à Paris. [...] Ils ne sont pas les plus objectifs mais ils m'ont dit que c'était formidable et touchant, confie-t-il à TV Grandes Chaînes. Ça m'a fait chaud au coeur, d'autant que lorsque je suis devenu chanteur, mon père était le plus réfractaire à mon changement de carrière. Je voulais donc lui prouver qu'il avait eu raison de me soutenir."

Sa femme Lital n'a pas encore eu droit à voir son mari monter sur scène. Mais si ce n'est plus qu'une question de temps pour elle, leur fils Mikhaël, 3 ans, attendra encore un peu. Le petit garçon a eu l'opportunité de voir quelques images de son papa dans ce rôle inattendu et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été emballé par l'idée : "Mon fils a dit : 'Je n'aime pas le spectacle de papa par terre.' Il a vu un montage vidéo dans lequel je suis allongé au sol. Ça lui a fait de la peine, il m'a vu en souffrance, il est trop jeune pour comprendre ce qu'est la comédie."