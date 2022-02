"Une perte inattendue" : Mort d'Ivan Reitman, le réalisateur de SOS Fantômes

Ivan Reitman est né à Komarmo, en Tchécoslovaquie, en 1946, où son père possédait la plus grande vinaigrerie du pays. Lorsque les communistes ont commencé à emprisonner les capitalistes après la guerre, les Reitman ont décidé de s'échapper, alors qu'Ivan Reitman n'avait que 4 ans. Ils ont voyagé dans la cale clouée d'une péniche en direction de Vienne, raconte Le Monde. Installés à Toronto où ils ont de la famille, les parents d'Ivan Reitman remarquent le goût pour le spectacle de leur fils qui anime camps d'été et assure des concerts. Il étudie la musique et l'art dramatique à l'Université McMaster de Hamilton, en Ontario, et commence à réaliser des courts métrages.

Parmi les autres réalisations d'Ivan Reitman, on peut citer une foule d'autres productions cultes des années 1990 : Jumeaux, Un flic à la maternelle et Junior avec Arnold Schwarzenegger, ou bien Président d'un jour avec Kevin Kline et Six jours sept nuits avec Harrison Ford. Il a également produit le légendaire Beethoven et Retour à la fac, pour ne citer que ceux-là. Son fils, Jason Reitman (Juno, In the Air), pour qui il a produit plusieurs films, s'inscrit dans son héritage. C'est à lui que l'on doit SOS Fantômes : L'Héritage, sorti en 2021, avec Paul Rudd (Ant-Man) et Carrie Coon (The Leftovers)