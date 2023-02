"Vous avez l'air catastrophé" : Anne-Elisabeth Lemoine choque le chef et craint l'accident

Cette semaine c'est le chef Mathieu Guibert, qui officie au Relais & Château Anne de Bretagne à la Plaine-Sur-mer, qui régale les papilles de l'équipe de C à vous (France 5) et des invités. S'il a été abandonné par Bertrand Chameroy la veille, il a pu compter sur l'aide d'Anne-Elisabeth Lemoine, le 7 février 2023. Mais il a sans doute regretté son choix.

Hier soir, c'est un rouget mariné à l'huile d'olive et l'huile citron, avec un peu d'herbe et servi sur une gelée de Cotriade (le nom breton pour une soupe de poisson) que le chef Mathieu Guibert comptait préparer. Un menu "frais et gourmand". Et, en cours d'émission, il a demandé à Anne-Elisabeth Lemoine de venir se retrousser les manches, pour lui donner un petit coup de main. Mais la présentatrice de 52 ans lui a vite fait comprendre que ce n'était pas vraiment une bonne idée. "Le point de cuisson de 20 heures que vous n'avez jamais vu Mathieu ? Sinon, vous ne m'auriez jamais demandé de découper ces rougets. Parce que si vous aviez vu des points de cuisson de 20 heures, vous sauriez qu'il ne faut rien me confier de délicat", s'est-elle amusée.

Confiant, Mathieu Guibert lui a fait savoir qu'elle allait tout de même essayer. "Ils ont été délicatement marinés ces rougets, mais ils ne vont pas forcément être délicatement découpés. Mais vous me faites confiance un peu", a poursuivi Anne-Elisabeth Lemoine avant de se saisir d'un couteau. Le chef lui a demandé de couper des tranches assez fines. "Ce n'est pas assez fin ? Vous avez l'air catastrophé. Vous me demandez plus fin, mais il va y avoir un bout de doigt !", a répliqué la charmante blonde. Après avoir coupé deux bouts, elle a abandonné pour laisser la place au chef. Ce dernier a expliqué en détail sa recette avant que l'émission ne reprenne.

Anne-Elisabeth Lemoine n'est en effet pas la plus délicate en cuisine. On se souvient encore qu'en novembre dernier, elle s'est blessée alors qu'elle secondait le chef du jour. Ce dernier préparait un filet de truite avec de l'ortie et de l'oseille. Et, l'épouse de Philippe Coelho a eu la bonne idée de toucher les orties. "J'ai pris une décharge de malade. Ah oui ils piquent encore", avait-elle alors lancé.