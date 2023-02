"La France a le droit de savoir" : Un chroniqueur de C à vous blessé, des détails intimes dévoilés

Lundi 6 février 2023, une nouvelle semaine débutait pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de C à vous, sur France 5. Mais Bertrand Chameroy n'a pu assister le chef du jour comme cela était prévu, à cause d'un accident domestique.

Comme à son habitude, Anne-Elisabeth Lemoine a débuté son émission avec le sommaire. Elle a présenté aux téléspectateurs le programme du jour. Ainsi le public a appris que lundi, c'est le chef Mathieu Guibert, qui officie au Relais & Château Anne de Bretagne à la Plaine-Sur-mer, qui allait préparer un bon petit plat à toutes l'équipe et aux invités. Bertrand Chameroy devait le seconder pour concocter la recette du jour, à savoir un "risotto à l'anguille fumée, carpaccio épais de langoustine et émulsion parmesan". Mais, d'entrée de jeu, le charmant brun de 34 ans a révélé qu'il ne pourrait pas assurer son rôle.

"Bonsoir Babeth, bonsoir à tous. Oui, une recette à laquelle je ne participerai pas puisque, tranche de vie perso, on m'a offert des couteaux ce week-end, je les ai déballés et je me suis coupé le doigt", a confié Bertrand Chameroy. Une révélation qui a fait rire un membre de l'équipe. "Oui c'est vrai. La France a le droit de savoir", s'est donc exclamé le chroniqueur de 34 ans. Anne-Elisabeth Lemoine s'est alors étonnée qu'il n'ait pas de pansement. "Mais si. Il est couleur chair pour qu'on ne le voit pas trop", a-t-il donc répondu. Ce qui a fait rire son interlocutrice. Et de conclure, après avoir demandé au chef ce qu'il allait cuisiner : "Donc, je laisse notre chef tout préparer."

Ce n'est pas la première fois qu'un incident est évoqué en direct, dans C à vous. Mais en novembre dernier, c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui s'est blessée lors du tournage, alors qu'elle secondait le chef du jour. Ce dernier préparait un filet de truite avec de l'ortie et de l'oseille. Et, la présentatrice a eu la bonne idée de toucher les orties. "J'ai pris une décharge de malade. Ah oui ils piquent encore", avait-elle alors lancé. Une séquence piquante qui avait fait le buzz.