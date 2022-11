Anne-Elisabeth Lemoine : Incident en direct dans C à vous, la présentatrice blessée

Chaque soir de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine est aux commandes de C à vous, sur France 5. Si de 2014 à 2017, elle officiait en tant que chroniqueuse, elle a repris les rênes de l'émission après le départ d'Anne-Sophie Lapix. Et le 24 novembre 2022, elle a de nouveau offert un grand moment aux téléspectateurs.

On ne compte plus le nombre de fous rires d'Anne-Elisabeth Lemoine, ni même les moments de malaise. Comme le 10 novembre dernier quand Elie Semoun a jeté un froid après une blague. Les téléspectateurs peuvent aussi parfois découvrir de tendres séquences. Le 21 novembre par exemple, la présentatrice de 52 ans a révélé qu'une membre de l'équipe venait de donner naissance à une petite fille. "Juste, une nouvelle ! On a appris ce matin la naissance de Louve, dont la maman s'appelle Loriana Cartier. Et c'est une membre de l'équipe de C à vous depuis les débuts... Donc, ça fait longtemps ! J'ose à peine calculer", avait-elle confié.

Puis, il arrive à Anne-Elisabeth Lemoine de s'offrir des petits moments de frayeur. Rappelons que sur le plateau de C à vous se trouve une cuisine fonctionnelle. Ainsi, lors de chaque tournage, un chef est convié afin de réaliser un plat en direct pour les membres de l'équipe. De quoi régaler les papilles de Pierre Lescure, Patrick Cohen, Emilie Tran Nguyen ou encore Mohamed Bouhafsi et même des invités.

Le 24 novembre 2022, c'est Vincent Favre-Félix, chef d'un restaurant étoilé éponyme à Annecy, qui préparait le dîner. Il a concocté un filet de truite avec de l'ortie et de l'oseille. Comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine est allée au côté du cuisinier afin de savoir quel était le menu. Elle a même eu l'occasion de tenter de désarêter le poisson. Et, quand le chef a évoqué les orties, l'épouse de Philippe Coelho s'est demandée si elles piquaient encore. Elle a donc eu la bonne idée de les toucher avant d'avoir une réponse et a vite compris que c'était bel et bien le cas. "J'ai pris une décharge de malade; Ah oui ils piquent encore, mais ne piquera plus tout à l'heure", a-t-elle lancé, en gardant tout de même le sourire.

Une séquence piquante à retrouver dans le diaporama.