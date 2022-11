Anne-Elisabeth Lemoine aux anges : une membre de l'équipe C à vous maman, le prénom très original dévoilé

La famille C à vous (France 5) s'est agrandie récemment. Lors de l'émission diffusée le 21 novembre 2022, la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine a annoncé une grande nouvelle aux téléspectateurs qui étaient devant leur petit écran.

En règle générale, ce sont les invités qui sont à l'honneur dans le talk-show. Mais quand une grande nouvelle survient, Anne-Elisabeth Lemoine ne manque pas de mettre en avant le membre de l'équipe qui vit un grand bonheur, tant ils forment une belle et grande famille. Ainsi, le 10 juin dernier, la présentatrice de 52 ans a révélé que sa chroniqueuse Emilie Tran NGuyen était devenue maman pour la deuxième fois. Elle a donné naissance à un petit garçon prénommé Pio, fruit de son union avec Maxime Darquier, également journaliste et spécialiste politique sur France 5.

Un nouveau bébé dans la famille C à vous

"Avant de démarrer cette émission, une jolie nouvelle. On a appris la naissance ce matin d'un petit garçon, Pio, dont la maman s'appelle Émilie Tran Nguyen, avait-elle indiqué dans un premier temps aux téléspectateurs. Alors bienvenue à Pio ! Bravo à ses parents et à sa grande soeur. On est très heureux, et toutes nos pensées les plus affectueuses pour cette si jolie famille." Une belle nouvelle qui avait aussi été annoncée par la principale intéressée, qui a fait son retour de congé maternité depuis, sur Instagram.

Et hier soir, les téléspectateurs de France 5 ont appris qu'une autre membre de l'équipe avait connu ce grand bonheur il y a peu. C'est avant l'une des coupures publicitaires qu'Anne-Elisabeth Lemoine a souhaité faire cette belle révélation. "Juste, une nouvelle ! On a appris ce matin la naissance de Louve, dont la maman s'appelle Loriana Cartier. Et c'est une membre de l'équipe de C à vous depuis les débuts... Donc, ça fait longtemps ! J'ose à peine calculer", a déclaré la charmante blonde dans un premier temps. Puis, elle a souhaité la "bienvenue à Louve" avant de conclure : "On embrasse très fort sa maman et son papa."

Une attention qui touchera à coup sûr les jeunes parents en plein coeur.