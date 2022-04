"Vous êtes des pervers" : Une candidate de L'amour est dans le pré dénigrée après avoir posé dénudée

Mi-avril, Julien de L'amour est dans le pré 2008 et son épouse Floriane ont pris quelques jours de repos bien mérités. Avec Méline, Diego (15 et 16 ans, que la jeune femme a eus d'une précédente relation), Lina et Axel (8 et 10 ans, fruit de son union avec l'ancien agriculteur), les tourtereaux sont partis aux Menuires (Savoie). Et certaines de leurs publications ne sont pas passées inaperçues, poussant l'assistante maternelle à briser le silence.

Lors de leur séjour à la montagne, Julien et Floriane ont relevé un "pari complètement dingue". Le couple s'est amusé à prendre la pose en maillot de bain, en pleine neige. Même les enfants ont suivi leur exemple, des clichés qui avaient fait rire une majorité d'internautes. Mais certains n'ont pas compris pour quelle raison ils s'étaient prêtés à cette séance photo. Ils ont aussi regretté que Floriane se dévoile en maillot de bain sur les réseaux sociaux.

La jeune femme s'est donc saisie de leur compte Instagram le 28 avril dernier pour répondre aux détracteurs. Elle a tout d'abord partagé une vidéo d'elle vêtue d'un haut de maillot de bain, d'un pantalon et de bottes de ski et d'un bonnet. A la main, elle tenait un parapluie et aux bras, on peut apercevoir des brassards. Sur les images, Floriane court en pleine neige, sans manquer de faire un petit coucou à la personne qui filmait.

"Parce que la folie fait partie intégrante de notre vie de couple et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Être maman de 4 enfants Oui ! Mais garder notre âme d'enfant. Et pour ceux qui trouvent ça 'osé' ou 'aguicheur', si vous avez des idées comme cela vous êtes des pervers ! Pourquoi toujours renvoyer la faute à la femme ?! C'est vous qui jugez selon une apparence et qui voyez le mal ! Être une femme libre, s'habiller comme on veut (même dans la neige !) sans être automatiquement jugée sur notre apparence. Ouvrez votre esprit ! Je vous suggère d'avoir la même folie c'est un bon remède contre la morosité", peut-on lire en légende de la publication.