L'amour est dans le pré : Un couple phare dénudé pour un "pari complètement dingue", photos exceptionnelles

Le candidat de L'amour est dans le pré 2008 (M6) et son épouse Floriane sont partis en vacances pour prendre un bon bol d'air frais. C'est au ski, aux Menuires (Savoie), que Julien et sa jolie famille se sont rendus comme les internautes ont pu le constater sur les réseaux sociaux. L'occasion pour eux de relever un défi complètement fou.

Lundi 11 avril 2022, ce n'est pas dans leur maison que Julien et Floriane se sont filmés mais à la montagne. Méline, Diego (15 et 16 ans, que la jeune femme a eus d'une précédente relation), Lina et Axel (8 et 10 ans, fruit de son union avec l'ancien agriculteur) étant en vacances scolaires, la jolie tribu en a profité pour prendre quelques jours de vacances au ski. Et ils n'ont pas manqué de filmer leurs aventures en story Instagram. Les internautes ont donc découvert que l'assistante maternelle et la plus jeune de ses filles ont fait de la luge avant que les enfants profitent des pistes de ski ou que le couple passe un moment à 2 800 mètres d'altitude, sans les enfants.

Mais ce qui a sans doute marqué le plus les esprits, ce sont les photos du "pari complètement dingue" qu'ils ont relevé. Ce mardi 12 avril, sur leur fil d'actualité, Julien et Floriane ont en effet posté plusieurs clichés qui ne sont pas passés inaperçus. Sur le premier, mari et femme posent en maillot de bain, à l'extérieur. Si Floriane a pris soin d'enfiler un bonnet et des bottes, son cher et tendre lui était pied nu, avec pour simple accessoire des lunettes de soleil. C'est ensuite une photo de la mère de famille solo, toujours en maillot de bain et assise en pleine neige, que leur communauté a pu admirer.

Floriane a ensuite posé avec son fils aîné Diego et pour l'occasion, elle a revêtu un pantalon et a ajouté un cache-cou. Le jeune garçon, qui quant à lui était simplement en maillot de bain, et elle portent également un brassard sur l'un de leurs bras et l'épouse de Julien tient un parapluie. Mère et fils ont ensuite posé seuls, toujours en pleine neige, avant que ce ne soit Méline qui se prête au jeu. L'adolescente était également en bikini, assise sur un rocher. Enfin, on peut admirer une vidéo de Floriane en train de courir dans la neige avec son parapluie dans les mains avant de découvrir un bonhomme de neige original.

"C'est parti d'un pari complètement dingue. Puis notre folie nous a fait faire tous ces clichés complètement dingues. Parce que dans la vie il faut oser, parcequ'elle est courte. N'ayons pas peur des préjugés, tu t'en fous ! Rigole, ose, profite et garde ton petit grain de folie surtout. Même le bonhomme de neige en dernière photo a contribué à notre rigolade et folie du moment", peut-on lire en légende de la publication.