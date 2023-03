"Vous n'êtes pas sérieux" : Le direct de Pascal Praud perturbé, le chroniqueur en cause sévèrement recadré

Pris la main dans le sac ! Ce jeudi 30 mars 2023, Pascal Praud était aux commandes d'un numéro inédit de L'heure des pros, sur CNEWS. Et il n'a pas manqué de recadrer l'un de ses intervenants qui a été un peu trop négligeant, ce qui a perturbé le direct.

Après avoir brièvement évoqué le salaire de Kylian MBappé en début d'émission ou le déplacement d'Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, Pascal Praud est revenu sur les soucis de santé du Pape François. Ce dernier a passé la nuit dans l'hôpital de Rome, où il a été admis le 29 mars pour traiter une infection respiratoire. L'écrivaine Caroline Pigozzi était sur le plateau pour en dire plus sur le sujet et donner son point de vue. Alors qu'elle était en train de parler avec le présentateur de 58 ans, les téléspectateurs ont pu entendre le bruit d'un téléphone vibrer, à deux reprises. Si au départ, celui qui partage sa vie avec Catherine n'a rien dit, il est vite intervenu.

Un chroniqueur se dit victime d'une "injustice de plateau"

Après que Caroline Pigozzi a fini l'une de ses phrases, il a lancé : "On me dit qu'il y a un téléphone qui vibre. Monsieur Dartigolles, vous n'êtes pas sérieux." Olivier Dartigolles s'est alors levé, gêné, et a souhaité donner son téléphone à Pascal Praud afin de se faire pardonner. S'il espérait que cet échange s'arrête là, c'était bien mal connaître le présentateur qui était remonté. "Non, je ne suis pas professeur. Mais rangez-le", a-t-il en effet répliqué. Le chroniqueur politique s'est alors dit "victime d'une injustice de plateau".

"Oui, mais vous êtes en train d'écrire des SMS... Qu'est-ce que vous faites ?", lui a demandé Pascal Praud. Olivier Dartigolles a alors fait savoir qu'il s'informait. "Vous vous informez, mais écoutez Caroline Pigozzi qui parlait du Pape. C'est quand même plus important que de savoir ce que vous allez déjeuner à l'heure de ce midi", a-t-il conclu, toujours agacé. Cette fois, le chroniqueur n'a pas bronché. L'animateur a donc pu poursuivre tranquillement son émission.