100% Logique : Un candidat victime d'un accident très étonnant en pleine émission, Cyril Féraud choqué

Cyril Féraud était de retour samedi soir pour présenter la quatrième et dernière soirée de son jeu 100% Logique sur France 2. Le principe restait le même : cent candidats devaient tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros en répondant à des questions qui ne faisaient pas appel à leur culture mais simplement à leur logique et bon sens. Pour ce nouveau numéro, Cyril Féraud a accueilli trois personnalités prêtes à relever le défi, à savoir Indira Ampiot (Miss France 2023), Titoff et Liane Foly.

Mais ce ne sont que des anonymes qui ont eu l'opportunité de se mesurer aux questions auxquelles moins de 10% des Français parviennent à répondre. Le premier à se qualifier en finale fut d'ailleurs Fabrice, et ce bien malgré lui. En effet, au moment de répondre à la question, l'informaticien a rencontré un petit accident qui l'a complètement déconcentré. "J'ai perdu une dent juste avant et je suis pas bien donc j'ai tapé vite fait sur la réponse D", a-t-il expliqué à Cyril Féraud sans savoir qu'il s'agirait de la bonne réponse. "Non mais vous rigolez ou quoi ? Vous avez perdu une dent pendant l'émission ?", s'est étonné l'animateur qui n'y croyait pas. "Ouais, juste avant la question là en fait !", a confirmé Fabrice. "Non mais vous rigolez... Elle est là votre dent ?, a encore demandé Cyril Féraud qui pensait à "un gag". Vous êtes le premier candidat qui a perdu une dent !"

Est-ce que je peux récupérer votre dent ?

"Est-ce que je peux récupérer votre dent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs quand même qui ont récupéré les dents de leurs candidats", a-t-il ensuite adressé à Fabrice en le rejoignant au sein du public, muni d'un mouchoir. "Ah oui, il n'y a plus de dents du tout !", a-t-il constaté en voyant le candidat de plus près. Et d'ironiser : "Vous allez peut-être gagner beaucoup de sous et pouvoir vous payer tous les dentiers de la Terre !" Malheureusement, Fabrice aura perdu en finale, face à ses autres camarades. Personne n'aura d'ailleurs remporté la grosse cagnotte de 86 000 euros.

Pour sa dernière, 100% Logique s'est en tout cas maintenu à un haut niveau, avec 2,80 millions de téléspectateurs (15,5% 4+) comme le rapporte Puremédias.