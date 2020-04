12 Coups de midi : Les révélations d'une candidate sur les coulisses du jeu

Alors que l'épidémie de coronavirus a chamboulé tous les programmes des chaînes, celles-ci peuvent encore compter sur leurs jeux du midi. Sur TF1 par exemple, les 12 Coups de midi sont toujours à l'antenne et proposent des numéros enregistrés avant le confinement. Ce lundi 6 avril 2020, les téléspectateurs ont ainsi pu faire la connaissance avec Séverine, une habitante d'Eu, en Seine-Maritime. Une grande première pour la jeune femme qui a réalisé ce tournage le 5 mars dernier.

Interrogée par nos confrères de L'Informateur sur cette expérience, Séverine a fait des révélations sur les coulisses du programme présenté par Jean-Luc Reichmann. Si elle garde un très bon souvenir de sa journée en plateau, la jolie brune a tout de même réalisé que l'exercice avait été plus compliqué qu'elle l'aurait pensé. "Quand on est dans le studio, ce n'est pas pareil que quand on est dans son canapé. C'est tout de même stressant même si c'est une super expérience et c'est vraiment un moment très convivial. Mais c'est dur de rester concentrée", a-t-elle confié.

Champagne, gâteaux, fruits... les candidats chouchoutés

Heureusement, pour pallier ces moments d'angoisse, les candidats se font littéralement chouchouter par l'équipe de production. D'après Séverine, ils bénéficient tous d'un traitement royal : "On a une loge avec du champagne, des gâteaux, des fruits et, là-bas, il y a le maquilleur et le coiffeur qui s'occupent de nous." De plus, ils doivent remplir un formulaire, permettant à Jean-Luc Reichmann de les faire rebondir sur des anecdotes insolites dont le public est friand. L'animateur est également très présent en coulisses comme Séverine le souligne au passage. "Jean-Luc Reichmann est quelqu'un de très sympa. Il vient nous voir avant que l'on aille sur le plateau."

Mais sa révélation la plus surprenante reste certainement celle autour de ses vêtements. En effet, la candidate explique que le choix de son allure à l'écran ne lui appartient pas. "C'est eux qui nous ont dit un peu comme on doit s'habiller. On arrive avec une valise et ils choisissent nos vêtements", a-t-elle déclaré. Des confidences qui donneront certainement envie aux plus réticents de participer au jeu à leur tour !