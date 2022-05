12 Coups de midi : Une candidate accusée d'avoir secoué son bébé s'explique

Le 22 avril dernier dans Les 12 Coups de midi, Jean-Luc Reichmann a donné la parole à Harmonie, une candidate au passé très douloureux. En effet, la jeune femme a expliqué avoir bien cru perdre sa fille Victoire il y a quelques années, laquelle a été secouée lorsqu'elle était bébé. "La petite fille, que vous voyez et qui va extrêmement bien, a été opérée cinq heures. Elle a eu des drains jusqu'à ses 18 mois parce qu'elle a fait deux hémorragies cérébrales et rétiniennes... à 4 mois et demi", se souvenait-elle avec beaucoup d'émotion. Harmonie souhaitait ensuite faire de la prévention sur le sujet. "C'est la chose la plus horrible qu'on puisse faire à un enfant. Il faut absolument en parler autour de soi, c'est très méconnu. Quand on est fatigué, à bout, ça peut arriver à n'importe qui."

Après ces graves révélations, beaucoup avaient compris qu'Harmonie était responsable des faits. Mais en réalité, il n'en est rien. La candidate, approchée par l'association Stop Bébé Secoué, a tenu à mettre les choses au clair. "Je n'ai jamais secoué mon enfant. Mes propos ont été mal interprétés lors de mon témoignage sur le plateau des 12 Coups de midi", a-t-elle regretté.

Harmonie a ensuite entrepris de raconter ce qu'il s'était passé, un mois de novembre 2016. Quelques heures après avoir déposé ses enfants "au domicile de leur papa", elle a reçu le plus terrifiant des appels. Sa fille Victoire était "allongée sur une table, inanimée, entourée de pompiers". Harmonie a naturellement tout de suite voulu en savoir plus sur les circonstances du malaise de sa fille. Mais à l'époque, "l'enquête a été classée sans suite faute de preuve". Le seul témoin était son "fils, qui était âgé de seulement 20 mois". "Je voulais que Victoire soit enfin reconnue victime. J'ai posé des affiches dans le quartier, j'ai en 2019 interpellé le Procureur de la République pour une réouverture de l'enquête", a-t-elle expliqué.

Harmonie n'a en revanche pas pu révéler l'identité du responsable des faits. "Mes propos ont été déformés, car en aucun cas je ne dis être l'auteur de ce geste infâme, mais je n'ai pas le droit d'accuser qui que ce soit au risque d'être accusée de diffamation", a-t-elle déclaré.