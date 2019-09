30e Festival de Dinard : Sandrine Bonnaire et son jury dévoilent le palmarès

Le jury de la 30e édition du Dinard Film festival (Ille-et-Vilaine), présidé par l'actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire, avait rendez-vous samedi 28 septembre pour décerner son palmarès. Le festival se termine toutefois ce dimanche 29 avec la diffusion de plusieurs films dont ceux primés.

Le jury a décerné le Hitchcock d'or au film The Keeper, de Marcus Rosenmüller. L'histoire : "À la fin de la Seconde guerre mondiale, Margaret se rend dans un camp de prisonniers près de Manchester avec son père. Ce dernier, entraîneur de l'équipe de foot locale, repère un soldat allemand, Bert Trautmann. Impressionné par les prouesses du jeune homme dans les buts, il parvient à le faire sortir du camp pour l'intégrer à son équipe." L'an dernier, le jury présidé par Monica Bellucci avait décerné le Hitchcock d'Or à Jellyfish, de James Gardner.

Le prix du meilleur scénario a été décerné à VS du réalisateur Ed Lilly tandis que le prix de la critique est revenu à Only you, de Harry Wootliff.

Pour cette 30e édition événement, Dinard se voulait une véritable enclave britannique en terre bretonne et proposait au public et aux professionnels films en compétition, avant-premières et rétrospectives, séances spéciales et rencontres, master classes et hommages aux grands acteurs et réalisateurs du cinéma britannique. Cette année le festival rendait hommage aux films Be Happy de Mick Leigh, Another Year de Mick Leigh et Mr Tuner de Mick Leigh. Les festivaliers pouvaient aussi découvrir aussi la mini-série The Virtues et le jeune public Zébulon le Dragon.

Le jury de la catégorie longs-métrages était composé de Raphaël Personnaz, Sveva Alviti, James Watkins, Sami Bouajila, Jane Horrocks, Danièle Thompson, Michael Caton-Jones et Aurélie Saada.

Thomas Montet