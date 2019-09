30e Festival de Dinard : Sandrine Bonnaire tout sourire avec Raphaël Personnaz

L'actrice et réalisatrice Sandrine Bonnaire a été choisie comme présidente du jury de la 30e édition du Dinard Film festival (Ille-et-Vilaine), qui se tient du 25 au 29 septembre 2019. On a pu la découvrir tout sourire auprès de ses complices.

Plus que jamais, pendant cinq jours, pour une 30e édition événement, Dinard redevient une véritable enclave britannique en terre bretonne et propose au public et aux professionnels films en compétition, avant-premières et rétrospectives, séances spéciales et rencontres, master classes et hommages aux grands acteurs et réalisateurs du cinéma britannique. Ces séances et rendez-vous se tiennent en présence d'invités prestigieux, des équipes des films en compétition ainsi que du jury et de sa présidente Sandrine Bonnaire.

Sans se départir du flegme et de l'humour légendaires des Britanniques, le Dinard Film Festival poursuit cette année encore sa mission : celle de permettre à des films rares, originaux et indépendants de rencontrer les distributeurs et le public français. Le festival est destiné à promouvoir le cinéma britannique auprès du public et des distributeurs français.

Le jury de la catégorie longs-métrages est composé de Raphaël Personnaz, Sveva Alviti, James Watkins, Sami Bouajila, Jane Horrocks, Danièle Thompson, Michael Caton-Jones et Aurélie Saada.

Cette année le festival rendra hommage aux films Be Happy de Mick Leigh, Another Year de Mick Leigh et Mr Tuner de Mick Leigh. Les festivaliers découvriront aussi la mini-série The Virtues et le jeune public Zébulon le Dragon.

Thomas Montet