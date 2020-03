4 mariages pour 1 lune de miel : Mort de Sandrine, atteinte d'un cancer

Sandrine ne sera pas ressortie gagnante de son combat contre le cancer. Après plus de deux ans de maladie, l'ancienne candidate de Quatre mariages pour une lune de miel a tiré sa révérence. Ce sont nos confrères de Sud Info qui ont partagé la terrible nouvelle. D'après leurs informations, la jeune femme à peine âgée de 30 ans se serait éteinte à Saint-Georges-sur-Meuse lundi 16 mars dernier dans la soirée, entourée de ses proches, dont son mari David avec qui elle avait participé au programme matrimonial de TF1.

Ce dernier a tenu à lui rendre un bouleversant hommage auprès du journal La Meuse. "Cela fait deux ans et demi qu'elle se battait tous les jours pour vaincre cette maladie qui l'a malheureusement emportée beaucoup trop tôt. Elle a été une femme exemplaire. Elle ne s'est jamais plainte et traversait toutes les étapes avec beaucoup de force. C'est une personne qui doit inspirer le respect, mais aussi permettre à de nombreuses personnes malades de dire qu'il ne faut rien lâcher", a-t-il déclaré. Jusqu'au bout, Sandrine aura refusé les soins palliatifs pour profiter des derniers instants avec sa famille. "Elle avait fait le choix de rester à la maison jusqu'au dernier moment. Elle est partie dans mes bras lundi à 21h. Elle ne souffre plus." David conclut en rappelant la promesse qu'il avait faite à sa femme et compte bien la tenir coûte que coûte. "Je lui ai dit que je prendrai soin de nos enfants jusqu'à mon dernier souffle. Je ferai d'eux des personnes dont elle pourra être fière."

En septembre dernier, le couple célébrait son amour devant les caméras de la Une, pour une diffusion qui a eu lieu au mois de janvier 2020. Sandrine avait alors suscité beaucoup de réactions à cause de son attitude jugée déplacée. David avait alors tenté de calmer les ardeurs des internautes en révélant sa condition, une tumeur de stade 4 qui lui a fait perdre dans un premier temps une partie de la vue. Depuis, il donnait régulièrement de ses nouvelles.