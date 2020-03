4 mariages pour 1 lune de miel - Mort de Sandrine : les obsèques auront lieu

David Delchambre compte bien dire au revoir à sa femme Sandrine une dernière fois. La candidate de Quatre mariages pour une lune de miel (TF1) est morte lundi 16 mars 2020 d'un cancer généralisé. Depuis sa tragique disparition, son mari lui rend de nombreux hommages, à travers les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais une question se pose malheureusement : les obsèques auront-elles lieu ? À en croire David, c'est un grand oui et elles auront lieu vendredi 20 mars 2020.

David ne laissera pas l'épidémie de coronavirus lui retirer ce droit, et ce en dépit des mesures prises par le gouvernement qui a interdit tout rassemblement ces derniers jours. Sur Facebook, celui qui est désormais veuf a indiqué les informations concernant ce jour qui s'annonce douloureux. "Pour rendre un dernier hommage à mon épouse adorée, Sandrine, les visites se feront au funérarium Foret et Tjean rue du cimetière à Saint Georges/Meuse de 17h à 19h." David précise qu'il faudra respecter un protocole particulier et assure comprendre le choix de certains à rester en confinement. "Je laisserai à chacun d'entre vous le libre choix de venir que ce soit au funérarium ou même aux funérailles. Moi, personne ne m'en empêchera. Vous êtes tous majeurs et vaccinés et, honnêtement, avec ce qu'il m'arrive en ce moment ce n'est sûrement pas le Covid-19 qui me fait peur."

Face aux quelques interrogations des internautes, David a par la suite défendu sa décision de vouloir honorer la mémoire de sa femme en rappelant qu'aucune règle n'avait été mise en place concernant les enterrements. "Les funérailles sont maintenues, la seule chose, c'est que chacun devra respecter une distanciation sociale acceptable. Le regroupement de personnes dans ce cas de figure sera accepté. Je fais donc appel à votre civisme, mais venez rendre hommage à mon épouse lors de son dernier voyage."