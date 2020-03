4 mariages pour 1 lune de miel : Mort de Sandrine, le déchirant hommage de David

C'est le drame pour David. Son épouse Sandrine s'en est allée lundi 16 mars dernier après s'être longuement battue contre un cancer généralisé. Âgée d'à peine 30 ans, la jeune femme est morte dans les bras de son compagnon et entourée de ses proches. "Elle a été une femme exemplaire. Elle ne s'est jamais plainte et traversait toutes les étapes avec beaucoup de force. C'est une personne qui doit inspirer le respect, mais aussi permettre à de nombreuses personnes malades de dire qu'il ne faut rien lâcher", a déclaré l'ancien candidat de Quatre mariages pour une lune de miel auprès du journal La Meuse.

Mercredi 18 mars, David a souhaité lui faire ses ultimes adieux en postant une émouvante et déchirante vidéo sur sa page Facebook. Celui qui est désormais veuf a créé un montage-photo de sa défunte femme accompagné de plusieurs morceaux tirés des répertoires de Vianney ou encore Soprano. "Un dernier hommage pour toi, mon amour. Tu me manques terriblement", inscrit-il, anéanti, en légende. Sa publication n'a pas manqué de toucher en plein coeur les internautes, qui lui ont adressé des marques de respect en commentaires. "Courage David de tout coeur avec vous", "C'est un très bel hommage", "Force à toi David en ce moment très difficile, je suis sincèrement désolé", "Elle nous manque déjà", peut-on lire.



La lune de miel aura donc malheureusement été de courte durée pour Sandrine et David. Le couple s'est marié en septembre dernier lors du tournage du programme matrimonial de TF1. Les téléspectateurs avaient pu découvrir leur cérémonie sur le thème "plumes et or" devant leur écran en janvier. Peu de temps après la diffusion, leur situation éprouvante avait été révélée, suscitant alors la compassion.