4 mariages pour 1 lune de miel - Sandrine malade : "Elle n'en peut plus"

C'est le combat d'une vie. Les téléspectateurs ont découvert Sandrine et David dans l'émission Quatre mariages pour une lune de miel (TF1) en janvier dernier. Alors que son attitude était au départ vivement critiquée, c'est désormais la compassion que l'épouse suscite. Et pour cause, elle est atteinte d'une tumeur de stade 4, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre en partie la vue. "J'ai fait une hémorragie cérébrale peu de temps après le mariage. J'ai perdu la vue ! Il me reste 20% à l'oeil gauche", a-t-elle confié peu après la diffusion de l'émission. Depuis ces révélations sur son état de santé fragile, son mari David donne régulièrement de ses nouvelles.

Ce lundi 10 février 2020, le journal Belge La Meuse a publié sa plus récente interview avec l'ancien candidat de la Une. L'occasion pour lui d'évoquer sa femme et, malheureusement, ce qu'il a à dire n'est pas très rassurant. "Il y a des jours où ça va, mais d'autres pas du tout. Son moral est très bas, elle n'en peut plus, mais elle se battra toujours", assure-t-il. Lorsqu'il ne se trouve pas à son chevet pour s'occuper d'elle, David entreprend de fonder une association à but non lucratif qui permettrait de tenir compagnie aux personnes isolées et malades. "Mon objectif est de pouvoir apporter un soutien d'un point de vue psychologique aux personnes qui sont atteintes de maladies et leur montrer qu'elles ne sont pas seules dans leur combat (...) Certaines n'ont pas de famille et reçoivent uniquement la visite du corps médical", rappelle-t-il. Grâce à ses différentes interventions dans les médias, David explique avoir reçu plusieurs réponses ainsi que des candidature bénévoles. "Mais on n'est pas encore assez", regrette-t-il.

Cette association, David l'a vraisemblablement fondée pour sa femme. Nommée Le combat de Sandrine, il s'agit là d'une belle déclaration d'amour, comme celle qu'il énonce auprès de nos confrères : "Le jour où elle ne sera plus là, je serais heureux de pouvoir rendre hommage à mon épouse. Jamais, je ne veux qu'on l'oublie."