4 mariages pour 1 lune de miel : Sandrine alitée et perfusée, la photo choc

La lune de miel n'est pas des plus heureuses pour David et Sandrine. Jeudi dernier, le couple originaire de Saint-Georges en Belgique s'unissait devant ses proches, mais aussi devant les équipes de TF1 pour l'émission 4 mariages pour 1 lune de miel. Le plus beau jour de leur vie était une véritable réussite à leurs yeux. Mais dès la fin du tournage, l'état de santé de Sandrine s'est dégradé.

Atteinte d'un cancer du col de l'utérus qui s'est propagé, cette maman de quatre enfants a été victime d'une hémorragie qui a eu pour conséquence de lui faire perdre la vue. "J'ai fait une hémorragie cérébrale peu de temps après le mariage. J'ai perdu la vue ! Il me reste 20% à l'oeil gauche" a-t-elle confié à La Meuse en acceptant de se dévoiler. En effet, sur le site du journal, Sandrine apparaît allongée dans un fauteuil et perfusée aux côtés de David. Battante jusqu'au bout, elle sait qu'elle peut compter sur son mari, un soutien de taille. "Avec David, on est unis dans les bons comme dans les mauvais moments..." Malheureusement, ses chances de s'en sortir s'amenuisent de jour en jour. "Il y a quelques semaines, les médecins ont été catégoriques ! Il n'y a plus rien à faire, à part gagner du temps de vie", indique David.

Face à la maladie, ce dernier voudrait désormais lancer une association sans but lucratif qui permettrait de tenir compagnie aux personnes isolées et malades. "Depuis deux ans, on fait des allers-retours à l'hôpital avec mon épouse. J'observe énormément de personnes qui sont atteintes par des cancers ou autres et qui sont seules. Dans une journée, si je passe 5 minutes dans chaque chambre, cela ne va rien changer à ma vie... par contre, pour ces personnes en phase terminale, leur journée aura été bouleversée car ils auront discuté avec quelqu'un", estime-t-il. Quant aux critiques qu'a pu recevoir Sandrine après la diffusion de son passage dans l'émission de la Une, cela n'a plus aucune importance. "Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Je sais ce que je vis tous les jours ! Je remercie tous les gens qui m'ont soutenue et qui n'ont pas écrit de jugement à mon égard", conclut-elle.