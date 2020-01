4 mariages pour 1 lune de miel : Sandrine rongée par le cancer, son mari raconte

Pour immortaliser le plus beau jour de leur vie, David et Sandrine ont invité les équipes de 4 mariages pour 1 lune de miel à leur cérémonie. Une initiative d'autant plus symbolique que la mariée est malade et se bat contre un cancer depuis deux ans maintenant. Et malheureusement, son état ne semble pas s'arranger. Pour nos confrères de Femme actuelle, David a accepté de se livrer, confiant que sa compagne était "très, très fatiguée" depuis leur participation au programme de TF1.

"Elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Elle sera peut-être avec nous demain, dans un mois ou dans six mois... On ne sait pas. Excusez-moi si je suis ému." À ses yeux, Sandrine est une véritable force la nature. "Sandrine est une femme qui mérite le respect, elle est un exemple pour les personnes qui vivent ce combat." Et de révéler qu'il s'agit de son cinquième cancer : "Cela a commencé par un cancer du col de l'utérus, mais il était très agressif et a envahi le corps entier. Un mois après la fin du tournage, elle a eu une hémorragie cérébrale et a perdu la vue. Récemment, nous avons appris qu'elle avait une tumeur de stade 4."

Si David sort de silence aujourd'hui, c'est en raison des nombreux commentaires négatifs qu'a reçus Sandrine durant toute la semaine dernière. Il appelle ainsi à la tolérance en soulignant les pratiques douteuses de la production. "Que l'on critique la décoration, la robe, la salle, le buffet, d'accord. Mais pas la personne en elle-même. Je vais peut-être me mettre la production à dos, mais je n'en ai rien à cirer : vous savez, toutes les candidates sont poussées à la critique. (...) On lui a demandé de critiquer, car si tout le monde dit que tout est super, ce n'est pas vendeur. On sait tous que, dans ce genre d'émission, il faut toujours une peste. La production a fait en sorte que cela tourne autour d'elle, mais cela a pris trop d'ampleur", regrette-t-il.

Malgré la fausse image dépeinte de Sandrine par le montage de l'émission, David a tout de même souhaité regarder les épisodes avec elle, surtout depuis qu'elle a récupéré 20% de sa vision. "J'y tenais. C'était le plus bel hommage que l'on pouvait avoir. C'était magnifique. Même si j'ai pu critiquer la production, je pense qu'ils ont fait un très beau travail pour mettre en valeur les plus beaux moments de notre mariage. Nous étions très émus, cela nous a fait beaucoup de bien." Pour conclure, David renouvelle ses voeux d'accompagner sa femme jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. "Je n'abandonnerai jamais mon épouse. Jamais, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle."