A$AP Rocky : Libre et souriant avec son ex Kendall Jenner, ravie

Kendall Jenner et A$AP Rocky sont sortis ensemble en 2016. Les deux célébrités n'ont jamais confirmé leur relation amoureuse mais avaient été trahis par une photo prise au Met Gala 2017, sur laquelle le rappeur pelotait sa chérie de l'époque.

Kendall et Rocky ont effectué de nombreuses apparitions publiques à deux. Une fois leur romance terminée, Kendall a rencontré le basketteur Blake Griffin, a flirté avec le petit frère de Gigi et Bella Hadid, Anwar, puis a vécu une nouvelle histoire avec une une autre star de la NBA, Ben Simmons.

A$AP Rocky est en attente du verdict de son jugement, qui sera prononcé le 14 août prochain. Dès sa remise en liberté, le rappeur s'était exprimé sur Instagram et a remercié tous ceux qui l'ont soutenu au cours de son mois en prison : "Merci du fond du coeur à tous mes fans, amis et tous ceux qui, à travers le monde, m'ont soutenu pendant ces dernières semaines. Je ne peux pas décrire à quel point je vous suis reconnaissant. Ça a été une expérience difficile et qui rend humble. Je souhaite remercier le tribunal qui nous a permis à Bladi [Bladimir Corniel], Thoto [David Rispers] et moi de retrouver nos familles et amis. Merci encore pour tout l'amour et le soutien."