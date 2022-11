Aaron Carter mort à 34 ans, son frère Nick (Backstreet Boys), dévasté, brise le silence

Le chanteur américain Nick Carter, 42 ans, a réagi à la disparition brutale de son petit frère Aaron, décédé à l'âge de 34 ans. Il s'est d'ailleurs effondré en larmes ce dimanche 6 novembre lors de sa performance avec les Backstreet Boys sur la scène de l'O2 Arena à Londres. Ce même jour sur Instagram, il a publié un long message pour s'exprimer à propos de cette terrible nouvelle, accompagnant son déchirant message de photos poignantes où on le voit avec son frère, à différents âges de leur vie.

"Mon coeur est brisé. Même si mon frère et moi avions une relation compliquée, mon amour pour lui n'a jamais été altéré. J'ai toujours espéré qu'un jour, d'une façon ou une autre, il choisirait un chemin serein et trouverait ce dont il avait tant besoin. Parfois, on en veut à quelqu'un, ou à quelque chose quand il y a un décès, mais la vérité et que l'addiction et la maladie mentale sont les véritables problèmes. Mon frère va me manquer à un point qu'on n'imagine pas. Je t'aime Chizz. Maintenant, tu es finalement en paix, ce que tu n'avais pas trouvé sur terre... Je t'aime petit frère", peut-on lire sur Instragram.