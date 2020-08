Abd al Malik et Wallen parents pour la 4e fois : prénom et sexe du bébé dévoilés

Abd al Malik est papa pour la quatrième fois ! Au cours d'une interview à Nice-Matin, à l'occasion de sa participation au festival de Ramatuelle, on apprend que l'artiste de 45 ans est à nouveau devenu papa récemment. "L'athlète du verbe, tout jeune papa avec la chanteuse Wallen, d'un 4e enfant, a fait la clôture du Festival de Ramatuelle", apprennent d'emblée nos confrères.

L'occasion pour Abd al Malik d'en dire un peu plus sur son bébé, une petite fille née de son mariage avec la chanteuse Wallen. "Nous venons d'accueillir notre 4e enfant. Elle a un mois. C'est du tout frais moulu. Elle s'appelle Aliyah !", confie-t-il, non sans une certaine fierté.

Mariés depuis plus de vingt ans, Wallen et Abd al Malik étaient déjà parents de trois enfants : Mohamed Hamza (19 ans), un petit garçon de 9 ans et un autre de 6 ans."Mes trois fils sont à des âges clés de leur existence. Je me suis posé la question de l'héritage intellectuel que je voulais leur transmettre", expliquait-il à Gala au sujet de ses enfants, en août dernier. "Notre amour est profond. Il faut se battre pour que cela dure. Rien n'est gagné dans la vie", ajoutait-il, sur ses vingt années de mariage avec Wallen, une artiste qui l'inspire au quotidien.

Sur Instagram, il lui adressait de bien tendres mots. "Wallen est l'artiste vivant que j'admire et que je respecte le plus. C'est assez particulier de partager la vie d'un être aussi exigeant et pertinent dans sa manière d'appréhender l'art, l'écriture et surtout la vie... On parle souvent de vous et du fait qu'on doit être les gardiennes et les gardiens des uns et des autres puisqu'au fond nous sommes UN tous ensemble. Merci d'être toi", écrivait-il.

Retrouvez l'interview d'Abd al Malik en intégralité dans l'édition du 12 août 2020 de Nice-Matin.