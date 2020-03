Abdelhak Nouri dans le coma depuis presque 3 ans : le miracle est arrivé !

Des miracles comme celui-là, il en existe peu. Abdelhak Nouri, jeune footballeur néerlando-marocain de 22 ans, est sorti du coma dans lequel il avait été plongé en juillet 2017.

Cet été-là, le joueur très prometteur de l'Ajax Amsterdam avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match amical de pré-saison, contre les Allemands de Werder de Brême. Conduit en urgence à l'hôpital le plus proche en hélicoptère, le milieu de terrain avait été plongé dans un coma artificiel en raison de ses lésions cérébrales.

Près de trois ans plus tard, le grand frère d'Abdelhak Nouri a annoncé dans une émission néerlandaise, Wereld Draait Door, qu'il s'était réveillé. "Il dort, il mange, mais il ne sort pas du lit. Dans les bons moments, il y a une forme de communication, puis il bouge les sourcils", a fait le frère aîné d'Appie (le surnom de Abdelhak Nouri). Le footballeur se trouve dans une maison médicalisée située non loin du domicile de sa famille. "Appie sait où il se trouve. C'est bien pour lui qu'il soit dans un environnement familier avec sa famille. Nous lui parlons, on l'intègre dans les conversations et on regarde le football avec lui", a ajouté son frère.