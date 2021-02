Abigail Breslin (Little Miss Sunshine) : Anéantie, elle annonce la mort de son père à cause du Covid-19

Je ne t'oublierai jamais, jamais, jamais.

Reconnaissante de tous les messages bienveillants reçus de ses fans, elle ajoute : "J'apprécie plus que vous ne le pensez, l'amour et le soutien que ma famille et moi avons reçus." Nostalgique de tous les moments passés avec son bien-aimé père, elle confie : "Mon père était un être humain hilarant, bruyant, tenace, rebelle, intelligent, doux et incroyable. Il aimait la vie. Il aimait sa famille. Il adorait prendre des photos et piloter des avions, préparer de bons dîners et écouter de la musique des années 50 et 60, s'assoupir dans de bons canapés et boire du café de montagne kenyan, regarder des vidéos YouTube amusantes et lire des poèmes..."

Bouleversée, l'actrice de 24 ans adresse de derniers mots d'amour à son papa, ancien expert en télécommunications, consultant et programmeur informatique : "Il m'aimait et il aimait mes frères et il aimait maman. Et nous l'avons aimé. Et nous le ferons toujours. Papa tu me manques. J'ai hâte de te revoir. Je ne t'oublierai jamais, jamais, jamais."

A date, la France compte désormais 86 000 morts alors que les Etats-Unis en dénombrent plus de 500 000.