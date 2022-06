Accident au Luna Park : La terrifiante vidéo du drame, une jeune fille blessée

Dédié aux sensations fortes, le Luna Park de Fréjus dans le Var a provoqué la stupeur et l'angoisse des visiteurs dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 juin 2022 ! Deux jeunes gens avaient pris place dans l'attraction phare de la foire, La Catapulte, pour être propulsés dans les airs par de gros élastiques tirés vers le sol. Cependant, une des cordes a rapidement cédé, laissant les passagers se diriger dangereusement vers la droite. Heureusement, si la scène filmée en vidéo était effrayante, elle n'a pas fini en drame. La jeune fille, prise en charge rapidement par les secours, a seulement été blessée légèrement au pied.

Une enquête est toutefois ouverte pour déterminer les causes de cet accident qui aurait pu tourner très mal. Selon le directeur du Luna Park Rudy Maury, les élastiques étaient neufs et les systèmes de sécurité fonctionnels. Ce serait alors un défaut de qualité du matériel qui pourrait alors être mis en cause. "Le fabricant a effectué un rappel des lots (...) Nous attendons la venue d'un expert", a indiqué le responsable du parc d'attractions à Var Matin. L'attraction est évidemment fermée en attendant les investigations.

Par ailleurs, aucune plainte n'a été déposée par les victimes de l'accident. Le fait que l'élastique lâche au tout début du tour du manège et non pas en pleine propulsion a permis d'éviter le pire. On peut se souvenir d'un autre accident qui a eu des conséquences plus graves comme à la fête foraine du Mans en 2021. Un adolescent de 13 ans avait eu les deux chevilles brisées à la suite d'un accident survenu dans le manège bateau-pirate durant les dernières vacances de la Toussaint. "Lorsque celui-ci a effectué ses mouvements de balancier, l'adolescent n'a pas réussi à s'accrocher pour se maintenant et aurait été projeté de haut en bas, ce qui a provoqué que ses pieds se sont accrochés dans les barreaux", avait relaté à l'époque Ouest France.