Accident de Pierre Palmade : Devrim, le petit garçon de 6 ans, se dévoile avec son impressionnant corset et témoigne

Le 14 mars dernier, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris rendait son verdict sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade, remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'enquête sur l'accident de la route qu'il a causé le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne. la Cour d'appel de Paris a décidé de laisser l'humoriste de 54 anssous contrôle judiciaire, avec pour interdiction supplémentaire de quitter l'hôpital où il a été pris en charge. Une forme d'assignation à résidence mais sans bracelet électronique, ni policiers devant sa chambre.

Ce soir du 10 février, Pierre Palmade avait percuté une voiture dans laquelle se trouvait une famille, à savoir Yuksel (le conducteur, dont l'état de santé ne serait toujours pas rassurant), une femme enceinte qui a malheureusement perdu son bébé, ainsi que leur petit garçon de 6 ans nommé Devrim. Ce dernier, avec un corset au cou, et au sein du domicile de sa famille, vient de prendre la parole pour la première fois depuis l'accident dans un extrait vidéo dévoilé ce mardi 21 mars par BFMTV.

"Je me sens bien. Mon corset ? Il me gêne quand je dors. La maîtresse ne me laisse pas sortir pendant la récré. Elle a peur que je tomber ou qu'il m'arrive quelque chose. Elle laisse les autres camarades rentrer dans la classe et jouer avec moi. Je mange de la soupe et du lait. Je ne peux pas manger des truc très durs ni acides", a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il ne se souvient pas de l'accident.

Il dort beaucoup

Pour rappel, il est retourné à l'école depuis quelques jours. "Il va tous les jours à l'école, le matin mais pas l'après-midi car ça le fatigue trop", a récemment révélé son cousin Ömer Yakut à BFMTV, avant de préciser que les séquelles demeurent importantes pour celui qui avait été mis dans un coma artificiel juste après l'accident pour des lessures à la tête. avant de finalement en sortir fin février : "Il a la mâchoire cassée, il a toute la partie gauche et droite de cassée. Il a un problème au cou, aux cervicales, du coup, il a un corset qui tient son cou et sa mâchoire. Pour l'instant il n'est plus comme avant".

"Du coup, il rentre chez lui pour prendre ses médicaments, on lui fait faire des exercices de kiné pour sa mâchoire et ses dents, mais la plupart du temps il est très fatigué. Il dort beaucoup", avait ensuite précisé son cousin. Ce dernier avait également expliqué que lorsqu'il avait emmené Devrim voir son père à l'hôpital, "il était tellement choqué qu'il est resté paralysé". Car pour rappel, si lui est sorti de l'hôpital, ce n'est pas le cas de son papa, qui est "la victime la plus touchée de l'accident", rappelle BFMTV.

En effet, après avoir été plongé dans un coma artificiel en raison de trop grandes souffrances et avoir subi sept opérations, Yuksel est toujours mal au point. Il devra "prendre des médicaments toute sa vie" et va subir un long processus de rétablissement, annonçait l'avocat de la famille des victime blessées Mourad Battikh le 26 février dernier, toujours sur la chaîne d'informations en continu.