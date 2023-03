Accident de Pierre Palmade : Le garçon de 6 ans en difficulté à l'école, révélations de ses proches

Désormais libre sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve après le grave accident de la route qu'il a causé le 10 février sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade est dans l'attente de son procès. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Alors que l'instruction poursuit son cours, deux des membres de la famille des trois victimes de la violente collision se sont exprimées sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 16 mars 2023. Le neveu et le cousin du conducteur qui a été percuté frontalement par la voiture de l'humoriste ont ainsi donné des nouvelles de leurs proches et fait part de leur état d'esprit devant Cyril Hanouna.

Devrim a repris l'école, non sans difficultés

Omer, neveu de Yuksel qui était au volant de la voiture, a donné des détails sur la santé actuelle du petit garçon de 6 ans, Devrim, qui se trouvait à l'arrière. Grièvement blessé notamment à la mâchoire et soigné à l'hôpital Necker, il a pu sortir de l'établissement et fait des progrès pour remarcher. Il y a une semaine, l'enfant a repris le chemin de l'école, mais son quotidien est loin d'être simple, lui qui doit porter un corset. "Quand il veut manger, il ne mâche pas" explique Omer qui précise que cela lui fait trop mal. Cela l'empêche également de parler correctement. Il est toujours sous médicaments pour ne pas faire des crises d'épilepsie et ne va à l'école que le matin, "car il est trop fatigué". En effet, le traitement qu'il prend l'épuise.

15 médicaments par jour et des piqûres

Son père Yuksel est lui toujours hospitalisé, alité car il ne peut pas marcher mais il arrive à parler normalement. Opéré sept fois, il a beaucoup d'organes touchés. "Il a été opéré du ventre pour remettre tous les organes à leur place", précise son cousin Yilmaz. Il doit composer avec 15 médicaments par jour et des piqûres pour calmer ses douleurs. Comme son fils, il n'a pas de souvenirs de l'accident. Il doit encore être hospitalisé plusieurs mois, les médecins ne peuvent estimer encore quand il pourra sortir. Mira, sa belle-soeur qui a perdu dans l'accident le bébé qu'elle portait est auprès des siens, mais psychologiquement fragilisée par la mort de son enfant à naître, elle qui a connu de grandes difficultés pour tomber enceinte. "C'est dur pour son mari aussi, il a vu son bébé mort", ajoute Yilmaz.

Quant à la décision de justice sur la libération de Pierre Palmade pour le moment - sans quitter son hôpital lui qui a fait un AVC le 25 février -, le temps de l'instruction, les proches des victimes estiment que la priorité est la santé de leur famille. Ils auraient toutefois souhaité que le comédien soit en prison. "Ce n'est pas Pierre Palmade qui est en prison, c'est mon oncle [cloué sur son lit d'hôpital]. Pierre Palmade, il est en pleine forme", estime Omer.