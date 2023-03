Pierre Palmade placé en détention et "catastrophé" : nouvelles révélations sur ses déclarations au juge

L'affaire Pierre Palmade continue d'agiter les médias et à chaque jour, son lot de révélations. Dix-neuf jours après le terrible accident de la route dont il est responsable et qui a fait trois victimes graves, dont la mort du bébé d'une femme enceinte, l'humoriste de 54 ans se trouve aujourd'hui à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un établissement qui l'a reçu à la suite de son AVC qui a eu lieu le 25 février dernier. Malgré tout, la justice a décidé de son placement en détention provisoire suite à sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Car dans cette terrible histoire, il a été prouvé que Pierre Palmade était positif à la cocaïne et à d'autres drogues de synthèses, notamment des dérivées de la cathinone.

Son usage des stupéfiants a plus tard été confirmé par la perquisition de sa maison à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne). C'est d'abord le chien renifleur de drogue qui s'est montré "très stimulé" en arrivant sur les lieux, comme nous l'apprend Le Parisien ce mercredi 1er mars. Un comportement qui "indiquait alors la présence probable dans l'air de produits stupéfiants". Les enquêteurs ont ensuite découvert "des seringues, du matériel d'injection, des fioles entamées contenant de la coke et des drogues de synthèse, des bonbonnes de cocaïne..."

Pierre Palmade addict à un produit "plus fort que la cocaïne" et au sexe

Selon les informations que ce sont procurées nos confrères, Pierre Palmade a expliqué pendant sa garde à vue qu'il était sous l'emprise de drogues dures depuis trois jours lorsque l'accident a eu lieu, le 10 février dernier non loin de chez lui. Une situation dont il avait l'habitude puisqu'il consomme des stupéfiants depuis l'âge de 20 ans. Et voilà deux ans qu'il s'est initié à de nouvelles drogues de synthèses très puissantes, dont la 3-MMC qui se prend par injections en intraveineuse et qui a pour but d'augmenter la libido et le désir sexuel. Un produit "très fort et plus addictif que la cocaïne" et qu'il prend de façon "quasi quotidienne", a confié Pierre Palmade lors de son audition. À cela s'est alors ajouté une addiction au sexe.

S'il a bien tenté de se soigner ces cinq dernières années en entamant des cures de désintoxication, il n'y est jamais arrivé et a admis avoir tout bonnement "lâché" l'affaire. Mais cet accident lui faire dire aujourd'hui qu'il est prêt à "changer de vie" et à "se débarrasser de ses addictions", comme il l'a assuré au juge d'instruction. Et pour cause, il est "complètement catastrophé d'avoir mis en danger la famille" qu'il a percutée. "Je suis obsédé par ça, le bébé qui est mort, je prie pour que les autres personnes restent vivantes", a-t-il encore déclaré au juge, partageant son souhait de réparer les "dommages occasionnés".

Une affaire de pédopornographie en parallèle

Outre l'accident en lui-même, Pierre Palmade est soupçonné dans une autre affaire : une enquête le visant pour détention d'images pédopornographiques après le signalement d'un homme à la police. Mais un proche vient de faire des déclarations déroutantes. Interrogé par BFMTV, Camille (nom d'emprunt suite à sa décision de changer de sexe et devenir une femme) a raconté : "On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué. (...) Je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants (...) Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos". D'abord placé en garde à vue, Camille a été libéré sans charge retenue contre lui vendredi dernier... alors que celui qui a montré les vidéos après 48H de garde à vue a été mis en examen pour détention d'images pédopornoraphiques.