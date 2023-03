Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie : "Camille", témoin-clé, apporte des informations déroutantes

Pierre Palmade se trouve actuellement au sein de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre après l'AVC dont il a été victime le 25 février 2023. La justice a décidé de son placement en détention provisoire mais il reste à l'hôpital sous surveillance policière. Il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. Parallèlement à ce tragique accident qui a eu lieu le 10 février et a fait trois victimes, l'humoriste de 54 ans est soupçonné dans une autre affaire : une enquête le visant pour "détention d'images pédopornographiques". L'alerte a été donnée par un homme, qui de lui-même a contacté les autorités. L'un de ses proches qui a été identifié sur des vidéos qui montreraient Pierre Palmade en train de regarder des images pédopornographiques, Camille (nom d'emprunt) a été interrogé par BFMTV en exclusivité.

Camille a donc été placé en garde à vue puis libéré sans charge retenue contre lui vendredi dernier. "La police a des vidéos qui ont été prises avec un téléphone et qui mettent en scène deux, trois personnes", raconte Camille, qui leur a "expliqué ce qu'il passait dans ces scènes", où Pierre Palmade et ce proche apparaissent. "On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué", explique le proche du comédien. Bruce Toussaint leur demande s'ils étaient sous emprise à ce moment-là, ce qu'il valide.

Il était choqué

Comment Pierre Palmade a pu se retrouver dans cette situation aussi grave ? "Je pense qu'il fréquente certaines personnes qui ont peut-être des penchants. [Pierre] m'a montré cette vidéo pas dans le but de partager mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre", estime Camille. Pour lui, Pierre Palmade n'est pas un pédophile : "Je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants (...) Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos."

Le domicile parisien de Pierre Palmade et sa maison située à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) avaient été perquisitionnés dimanche et lundi. Du matériel informatique y a été saisi. L'autre homme sur la vidéo a été mis en examen pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire, avait précisé le parquet.

Une interview qui fait un portrait jamais vu de Pierre Palmade

Durant son entretien exceptionnel, Camille est revenu sur sa rencontre avec Pierre Palmade il y a trois à peu près, sous le signe du sexe et de la drogue. Adepte des soirées "chemsex", il a participé à leur nuit de "défonce" et était présent lors de la dernière, avant que le drame ne se produise. Totalement sous emprise depuis trois journées durant lesquelles il n'a pas dormi, la vedette avait même déjà pris le volant dans la matinée pour se rendre à la pharmacie. Finalement Camille est rentré chez lui et a découvert le drame. Il n'a plus été en contact avec le comédien depuis que le terrible accident s'est produit.