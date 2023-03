Diaporama : Pierre Palmade placé en détention et "catastrophé" : nouvelles révélations sur ses déclarations au juge

6 / 14

Lors de son audition avec le juge d'instruction, l'humoriste a lui-même confirmé consommer de la 3-MMC, un produit " très fort et plus addictif que la cocaïne " et qu'il prend de façon " quasi quotidienne ". Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel et diffusée le 9 juin en prime sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 3 mars 2022 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage