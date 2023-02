Accident de Pierre Palmade : Aveu poignant d'un proche de la femme enceinte sur sa grossesse

C'est un long processus judiciaire qui va s'entamer après le terrible accident de voiture survenu en Seine-et-Marne dans la soirée du vendredi 10 février. Une importante collision, impliquant Pierre Palmade et quatre autres victimes, a eu lieu. D'après les témoins de la scène, le véhicule de l'humoriste s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet celui qui arrivait en face et qui comptait à son bord trois personnes : un homme de 38 ans, Yuksel, son fils de 6 ans Devrin et Mila, 27 ans, enceinte de son premier enfant.

Le petit garçon de 6 ans est toujours dans le coma artificiel et son père polytraumatisé a subi au moins cinq opérations, et se trouve toujours dans un état grave. Les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant. Elle a perdu le bébé qu'elle attendait. Un constat qui explique que l'accident a été requalifié en homicide involontaire, en attendant de savoir si l'enfant est né vivant après que a maman ait subi une césarienne en urgence. Paris Match s'est intéressé de plus près au profil de la jeune femme et selon le témoignage d'un cousin de la famille, Mila et son compagnon n'en étaient pas à leur première tentative pour fonder une famille.

"Ils auraient enchaîné quelques fécondations in vitro, sans succès" a précisé le proche du couple. La dernière tentative fut toutefois la bonne. Mila était enceinte de six mois et attendait une petite fille qu'elle n'aura malheureusement pas la chance de voir naître et grandir.

Alors que les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, c'est la soeur de l'humoriste qui a pris la parole, s'exprimant pour lui. Comme rapporté par l'AFP, Hélène Palmade a déclaré : "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon." Elle a fait savoir : "J'ai pu voir mon frère Pierre à l'hôpital." Selon elle, Pierre Palmade "se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé". "L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, confie Hélène Palmade. Il prie, et nous avec lui, pour que [que les victimes] s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme".

Rebondissement dans l'enquête

Pierre Palmade, sorti de réanimation et transféré au service de chirurgie digestive, devrait être entendu dans les prochaines heures par les enquêteurs. L'humoriste devra s'expliquer sur les circonstances de l'accident et les minutes qui l'ont précédé. Rappelons qu'il a quatre côtes cassées et quelques blessures annexes. Ses jours ne sont plus en danger.

Deux personnes qui l'accompagnaient dans son véhicule sont aussi toujours recherchées. Un SDF de 47 ans s'était présenté comme l'un des passagers et avait été placé en garde à vue avant d'avouer avoir menti sur son témoignage. L'enquête se poursuit.