Actuellement à prix cassé, c'est le moment de craquer pour le fer à repasser Philips !

Pourquoi utiliser un fer à repasser ?

Le repassage est très souvent vue et décrite comme une des tâches ménagères des plus fastidieuses et des plus chronophages pour la plupart des gens. Aujourd'hui, grâce aux dernières innovations et aux nouvelles technologies les plus performantes, repasser devient de plus en plus facile et moins désagréable.

Après la création des fers à repasser classiques, les fers à repasser à vapeur ont commencé à voir le jour et à offrir un service beaucoup plus précis et moins fatiguant aux particuliers. Il est désormais facile d'obtenir un repassage parfaitement net et sans encombre ! Votre linge, repassé par vos soins, vous donnera l'impression de sortir tout droit du pressing !

Le principe est simple, l'électricité passe par une bobine qui s'échauffe et envoie toute la chaleur à la semelle du fer à repasser. Lorsque cette dernière est complètement chaude, l'eau du réservoir s'égoutte sur la semelle afin de produire de la vapeur. Elle vous permet d'obtenir une finition parfaite en adoucissant les fibres du tissu.

