Ada Hegerberg (Ballon d'or) amoureuse d'un footballeur : un couple pour la vie

Qui succédera à Luka Modric et à Ada Hegerberg lors de la grande cérémonie du Ballon d'or ? Réponse lors de l'édition 2019 qui se tient lundi 2 décembre au théâtre du Châtelet, à Paris.

Un an après le sacre de la Norvégienne de 24 ans, Libération s'est intéressé de plus près à elle. Dans son portrait, l'attaquante de l'Olympique Lyonnais évoque sa vie personnelle et Thomas Rogne, footballeur norvégien de 29 ans qui joue en Pologne, à qui elle est mariée depuis mai.

Cinq ans auparavant, lorsqu'elle avait rencontré le quotidien français, Ada Hegerberg n'abordait pas du tout sa vie amoureuse de la même façon. La jeune footballeuse, qui avait achevé sa première saison à Lyon, déclarait "que comme pour tous les gens qui exercent leur métier à fond, c'est vite compliqué d'avoir un copain" : "Si tu vis dans la même ville, ça peut aller, sinon, ça devient vite problématique", observait-elle.

Mais c'était avant qu'Ada ne croise la route de Thomas et que ses a priori ne volent en éclats. "Je ne savais rien à ce moment-là, a-t-elle reconnu. J'ignore pourquoi j'avais dit ça. Prendre soin de soi, de sa vie privée, ça te donne un équilibre. La carrière ne dure qu'un temps. Avec Thomas, on l'accepte, on se comprend. On sait qu'on va partager toute la vie ensemble après."

Les amoureux se sont mariés une première fois en mai dernier en Norvège et ont prévu une autre cérémonie en Italie en 2020, comme Ada Hegerberg l'a indiqué sur sa page Instagram.