Adam Rodriguez (Esprits criminels) papa pour la 3e fois : révélation du prénom

C'est une douce nouvelle qui tombe en cette période pas très rose. Adam Rodriguez, a.k.a Luke Alvez dans la série Esprits criminels, a.k.a Eric Delco dans Les Experts : Miami, vient d'accueillir son troisième enfant : un petit garçon en excellente santé, comme le comédien de 44 ans l'a confirmé au magazine américain People. Né le lundi 16 mars 2020, Bridgemont Bernard Rodriguez mesure 53 cm et pèse 3,48 kg. "Grace et Bridge [son épouse et son fils, NDLR] et se sentent très bien et ses grandes soeurs sont déjà amoureuses de lui, explique-t-il. Moi aussi, bien sûr !"

Grace Gail était apparue en début d'année au bras d'Adam Rodriguez, le ventre bien arrondi, à la soirée du Showtime Golden Globe Nominées Celebration, à l'hôtel Sunset Tower de West Hollywood. Décidément, les tourtereaux ne cessent de baigner dans le bonheur depuis qu'ils se sont dit "oui", entourés de la famille et des amis, en Toscane en Italie le 2 mai 2016 – un mariage "beau" et "rempli d'amour", selon les rares témoins. Avant l'arrivée de ce troisième enfant, leur union a donné vie, tour à tour, à Frankie Elle (qui fêtera ses 6 ans au mois d'avril) et à Georgie Daye (3 ans). Le clan est désormais au complet... à moins que ?