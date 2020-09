Adèle Exarchopoulos sensationnelle en mini robes à la Mostra de Venise

Heureusement qu'il y a Quentin Dupieux pour mettre un peu de folie dans l'univers parfois trop terne du cinéma. Parmi les vaporetto, les eaux calmes de Venise et son soleil chaud, on retrouvait l'univers complètement barré de l'artiste français. Après avoir narré l'histoire d'un pneu tueur, on découvre ici Mandibules, qui raconte la vie de Manu et Jean-Gab, deux amis simples d'esprit ayant trouvé une mouche géante et qui ont décidé d'en tirer un peu d'argent. Un long-métrage de 77 minutes qui semble avoir convaincu à Venise.

Pour la projection de Mandibules samedi 5 septembre 2020, ses acteurs principaux étaient présents. On pouvait surtout compter sur la présence de la superbe Adele Exarchopoulos, stylée dans une robe Prada bleu clair assez courte, associée à des escarpins blancs Louboutin lors du photocall. Un look signé Camille Seydoux, soeur de la comédienne Léa Seydoux, et styliste. Son look du soir, une petite robe noire très près du corps et mini mini signée Francesco Russo, avait également été choisi par Camille Seydoux.