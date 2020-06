Adele : Un 4e album sans cesse repoussé, son manager explique cet énorme retard

On n'est pas près de lui redire "Hello". Adele, qui n'a pas sorti un titre depuis l'année 2015, avait bien un nouvel album en préparation pour ces prochaines semaines, mais sa sortie est repoussée... et encore repoussée. Tant et si bien qu'on ne sait plus quand la chanteuse présentera ce quatrième album. Son manager Jonathan Dickins l'a confirmé dans une interview accordée à Newsweek. "Ça ne sera pas pour le mois de septembre, regrette-t-il. On est tous dans le même bateau. On essaye de faire avancer les choses et, tout à coup, le monde entier s'arrête de tourner. Alors ça sortira quand ça sera prêt. Je ne peux annoncer aucune date. Nous avons la musique, mais il reste du boulot."

La pandémie du coronavirus nous a privés de nombreuses nouveautés musicales. Beaucoup d'artistes ont dû repousser leur retour sur les devants de la scène. Certaines exceptions, dont Lady Gaga et son Chromatica, ont tout de même sorti les foules de leur morosité musicale. En plein live Instagram, Adele avait d'ailleurs provoqué des sueurs froides à tous ceux qui attendent ses nouveaux titres à elle. Au mois d'avril, partageant une vidéoconférence sur les réseaux sociaux avec les producteurs Teddy Riley et Babyface, la Britannique se frottait à de nombreux bugs et s'écriait "Allons bon, c'est 2020. Nous ne sommes pas destinés à obtenir ce que nous voudrions !"