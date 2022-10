Adeline Blondieau photographiée seins nus à la plage : "Pas la peine de les montrer à tout le monde"

"Très jolie photo merci pour votre coopération", "Mais quel canon !!", "Très jolie photo", "Bravo Adeline", "Trop belle", "J'ai tous mes examens à jour. Bravo Adeline et merci à toi", "Sublime photo", "Vous êtes magnifique" peut-on lire en commentaires.

Désormais sophrologue, la maman de Wilona (née de son union avec Laurent Hubert) et d'Aïtor (fruit de son amour avec Sergio Temporelli) s'assume désormais pleinement et n'hésite pas à se montrer sans artifices et sans maquillage sur les réseaux sociaux. Critiquée par certains, elle avait tenu à recadrer les internautes mécontents de son look. "Parfois, je tombe sur des commentaires sur mon âge, sur ma vieillesse, sur les rides, sur le fait que je ne me maquille pas... (...) Donc j'ai envie de dire : si vous voulez des filles maquillées, des filles glamour comme quand j'étais comédienne sur Sous le soleil, bah effectivement, c'est pas le bon Instagram. Rappelez-vous que c'est un privilège de vieillir", avait-elle indiqué sur Instagram.

Côté professionnel, Adeline Blondieau avait rejoint l'Atelier des Arts de Marseille pour présenter son spectacle pour enfants intitulé Les nouveaux contes d'Adeline en octobre 2021.