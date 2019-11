Adeline Blondieau étonne : L'ancienne épouse de Johnny change de vie

Il n'est jamais trop tard pour changer de vie et faire de sa passion un métier. Adeline Blondieau en est la preuve vivante. L'ancienne épouse de Johnny Hallyday a entrepris une étonnante reconversion professionnelle, elle qui se rêve désormais sophrologue. Lundi 25 novembre 2019, elle a même annoncé l'ouverture de son propre cabinet, à Paris.

"Cher tous, j'ouvre mon cabinet de Sophrologie à Paris dans le 9eme, les mardis et jeudis. Je suis spécialisée dans la gestion du stress et le brun-out chez l'adulte, et la gestion des émotions chez l'enfant. Renseignements et rendez-vous en MP. Bon week-end", a fait savoir Adeline Blondieau dans une publication Instagram, sous fond de nénuphars. Une nouvelle qui a autant étonné que ravi ses abonnés : "Tu es vraiment douée dans beaucoup de domaines", "Quel beau projet !", "Je ne doute pas de ta réussite".