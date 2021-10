Adeline Blondieau s'est "cramée la tronche" après un accident : en vidéo, elle montre les dégâts

Drôle de mésaventure pour la pauvre Adeline Blondieau. Alors qu'elle s'occupait de son jardin, situé dans sa propriété de Saintes-Maries-de-la-Mer, la comédienne a été victime d'un accident de parcours... et on peut dire qu'elle a eu chaud aux oreilles ! Plus de peur que de mal, mais elle reste visiblement marquée par ce faux pas.

"C'est la catastrophe, explique-t-elle dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, lundi 24 octobre 2021. Je me suis totalement cramé la tronche. J'ai fait du jardinage toute la journée et j'ai fait un beau feu de joie pour pouvoir brûler les branchages morts et il y a un branchage qui s'est échappé et qui est venu me cramer la tronche, spécialement les sourcils, les cils et un petit peu la mèche du devant."

Je vais faire peur aux enfants !

On a beau avoir la main verte, personne n'est à l'abri d'un mauvais coup de vent. Et l'erreur est d'autant plus fatale qu'Adeline Blondieau s'apprête à monter sur scène avec une drôle de tête. Le mercredi 27 octobre, l'actrice va effectivement rejoindre l'Atelier des Arts de Marseille pour présenter son spectacle pour enfants intitulé Les nouveaux contes d'Adeline, à 14h puis à 16h. Et elle risque bien d'en surprendre plus d'un, visuellement parlant. "Je vais faire peur aux enfants !", regrette l'ancienne héroïne de la série Sous le soleil, mi amusée, mi paniquée.