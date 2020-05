Adeline Blondieau : Son fils refusait de la voir pendant son burn out

Dans les pages de Ici Paris, paru le mercredi 29 avril 2020, Adeline Blondieau revient sur le burn out dont elle a été victime lors de sa carrière d'actrice. Depuis les années 1990, les Français découvraient cette jolie brune dans Les Filles d'à côté, et la retrouvaient plus tard dans Sous le soleil et sa déclinaison. Une carrière qui a laissé des traces.

Adeline Blondieau, aujourd'hui sophrologue, revient sur les débuts de son burn out. "Il s'est déclaré car j'ai trop travaillé et que je n'ai pas suffisamment eu de gratification. Quand le décalage entre ce que tu donnes et ce que tu reçois est trop important, ça te bousille", décrit-elle. Un mal-être pas facile à diagnostiquer au départ. "Ce n'était pas si courant il y a dix ans. C'était même plutôt honteux. J'ai ensuite fait un travail analytique et accepté de prendre des médicaments pendant dix mois, car le burn out s'accompagne d'une dépression nerveuse. Je me suis efforcée de n'être que positive", poursuit la mère de famille.

À un moment, elle était dans un état si grave que sa santé physique a été touchée. "J'avais perdu douze kilos, j'étais devenue diabétique, je ne marchais plus et les médecins pensaient que je ne parlerais plus jamais normalement...", déplore Adeline Blondieau. Son état s'était tellement aggravé que son fils, Aïtor (aujourd'hui âgé de 20 ans) refusait de la voir. "Mon fils ne voulait plus me voir car je lui faisais peur. Une fois la colère passée, j'ai décidé de m'en sortir. De redevenir la mère que j'étais", ajoute-t-elle à Ici Paris.

Aujourd'hui, Adeline Blondieau a d'excellents rapport avec lui. Confinée en Camargue, celle qui a ouvert un cabinet de sophrologie se retrouve séparée de son Aïtor, resté en région parisienne pour s'occuper des animaux. "Il me manque beaucoup mais on s'appelle en visio très régulièrement", confie-t-elle au cours du même entretien.

