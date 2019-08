Adeline Blondieau partage les photos de son voyage avec Aïtor au Japon

Bye Bye la France, bonjour le Japon ! Fin juillet 2019, Adeline Blondieau a sauté dans un avion pour aller découvrir le fascinant et extraordinaire pays du soleil levant. La star de la série culte Sous le soleil a retrouvé sur place son fils Aïtor.

Sur son compte Instagram suivi par un peu moins de 4 000 abonnés, Adeline Blondieau a partagé les photos de son voyage du début jusqu'à son retour. Et le séjour avait commencé de la plus belle des manières. "Quand tu as le meilleur accueil du monde après 12h d'avion ! Merci Toto ! @mr.postit #tokyo #retrouvailles #monfils #voyageauboutdumonde #kif #lonelyplanet", a-t-elle commenté en postant une photo de son fils aîné, aujourd'hui âgé de 19 ans et né de sa relation passée avec Sergio Temporelli. Quelques heures plus tôt, elle postait un autre message au moment de s'envoler : "La vie continue. 15 ans qu'on se rêve ce voyage au Japon en sac à dos avec Aïtor #postit. Décollage éminent. Bons plans à Tokyo bienvenus !"

Lors de son séjour à Tokyo, Adeline Blondieau et son fils sont allés à la découverte de quartiers incontournables de la gigantesque capitale japonaise, comme à Harajuku et Shinjuku. Ils se sont promenés dans les temples, ont admiré les tonneaux de saké, dégusté des glaces et des brochettes "sur un bout de comptoir" et ont visiblement eu très chaud comme en a témoigné la star, se rafraîchissant le vissage avec une serviette. La comédienne a aussi apprécié les grands parcs de la ville, comme le Shinjuku Gyoen Park, pris d'assaut tous les ans au moment des cerisiers en fleurs mais plus accessibles le reste du temps. "Ici les gens viennent se ressourcer auprès de la nature et se soignent en touchant ces grands arbres magnifiques. Perso j'en ai de plus en plus besoin et vous ?", a-t-elle commenté en posant contre un arbre.

Désormais rentrée en France, Adeline Blondieau est repassée par Paris chercher sa voiture qui avait récemment été emmenée au garage et se repose en Camargue.