Adeline Jaquet (Affaire conclue) maman : rare photo de ses adorables enfants !

En avril 2021, Adeline Jaquet a rejoint l'équipe d'acheteurs de l'émission Affaire conclue. D'origine québécoise, la jolie brune à l'accent chantant est devenue un visage emblématique de l'émission. Brocanteuse en ligne à la base, elle voue une passion aux objets vintage et aux détails fins et victoriens. Mais en dehors de sa passion pour les enchères et les brocantes, la jeune femme est avant tout maman de deux beaux enfants : une petite fille âgée de 4 ans et un petit garçon âgé d'un an et demi.

Assez discrète sur sa vie privée, Adeline Jaquet ne se sers de son compte Instagram que pour communiquer sur le mobilier ou les objets décoratifs qu'elle met en vente dans sa brocante en ligne baptisée Pépites et Cerisers et son Showroom à Gilly, en Suisse. De temps en temps, elle fait cependant de rares exceptions comme ce fût le cas le 15 septembre 2022. Si la belle avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant le jour de ses premières enchères télévisées, elle n'avait cependant jamais annoncé son accouchement. Un manque auquel elle a remédier près d'un an après l'arrivée de son fils. "Bientôt un an pour notre petit bonhomme charmeur et quatre ans pour notre pipelette adorée... Poutine est toujours bien (parfois trop) entourée avec ces deux là ! Oui, vous avez bien lu, c'est le nom de notre chat", a-t-elle écrit en légende d'une photo où l'on voit son fils de dos et à quatre pattes en premier plan, ainsi que sa fille floutée en second plan. Cette dernière est d'ailleurs en train de caresser le chat en bas d'un escalier.