Ademo et l'arrestation musclée : poursuivi pour usage de stupéfiants et rébellion, le procès est reporté

Délai supplémentaire pour Ademo. Le procès du rappeur pour "outrage" qui devait se tenir mercredi 27 janvier 2021, a été renvoyé le 14 avril prochain pour supplément d'information par le tribunal correctionnel de Paris. L'artiste de 34 ans ne s'est pas présenté à l'audience et a ainsi été représenté par ses avocats Me Vincent Brengarth et Me William Bourdon.

Ils ont demandé à ce que le procès s'acte en huis-clos afin de garantir une "sérénité intégrale" des débats. La question de la célébrité d'Ademo - de son vrai nom Tarik Andrieu - était centrale lors de cette audience. Les avocats ont d'ailleurs rappelé la grande discrétion du groupe PNL. La juge a cependant ordonné un supplément d'information pour une question de procédure, liée à l'anonymisation de l'identité des policiers dans le dossier.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos de l'arrestation d'Ademo avaient été largement commentées. On voyait les forces de l'ordre l'arrêter sans masques, assez violemment en le maintenant à terre, sous les yeux de sa compagne et de son enfant. Le rappeur avait passé vingt-quatre heures en garde à vue puis avait été convoqué devant le tribunal pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion", comme le rapporte l'AFP.

Il avait été interpellé alors qu'il préparerait un joint dans la rue. D'après le récit policier, il se serait immédiatement montré "verbalement agressif" et aurait refusé de se soumettre au contrôle d'identité. En tout, trois policiers mettent en cause Ademo. Ils sont représentés par Me de Montbrial. Une quinzaine de collègues étaient venus en soutien.