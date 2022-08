Adil Rami en plein régime : Léna lui fait vivre un enfer !

La vie d'un footballeur professionnel est faite de beaucoup de bonheur, mais elle s'accompagne également de quelques aspects négatifs. À quelques jours de la reprise du championnat de France, les acteurs de la Ligue 1 affinent leur préparation pour être le plus affûté possible . Après un retour en France l'an dernier du côté de Troyes, Adil Rami a décidé de rempiler pour une deuxième saison dans l'Aube et à maintenant 36 ans, il n'a plus vraiment le droit de faire des excès s'il souhaite être compétitif. En tout cas, le retour du champion du monde dans l'Hexagone se passe à merveille puisqu'il a également retrouvé l'amour auprès de la sublime Léna Guillou.

La jeune femme de 30 ans que l'on a notamment vu dans Les Marseillais à Dubaï partage la vie d'Adil Rami depuis février dernier et tout semble se passer à merveille entre les deux stars. Tous les deux très taquins, ils n'hésitent pas à s'envoyer des petites blagues par réseaux sociaux interposés et à quelques jours du premier match de l'ex de Pamela Anderson, la belle brune a décidé d'en remettre une couche. Les deux tourtereaux ont profité de leur dimanche pour se rendre à Paris et s'offrir un bon restaurant à deux, comme le footballeur l'a montré sur son compte Instagram. "Bon dimanche les gentils... Petit café pépère avec Léna qui ne se prive de rien. Grosse pizza. Pépère", écrit-il visiblement dégoûté de ne pas pouvoir en faire de même.