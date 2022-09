Adil Rami séparé de Léna : son couple avec Pamela Anderson lui a fait prendre une décision cash

La nouvelle a pris les internautes de court. Le lundi 1er septembre, Adil Rami prenait la parole pour annoncer sa rupture avec la belle Léna Guillou : "Bonjour les amis... Je ne lui souhaite aucun mal, bien au contraire... Mais j'ai besoin d'être à fond dans mes objectifs et j'ai surtout besoin de mon énergie pour soutenir ma famille. Pour ma part je sais ce que je veux et ce dont j'ai besoin... Je sais dire stop et ne pas oublier mes objectifs... Bonne continuation à Léna en lui souhaitant ce qu'elle mérite" détaillait alors le défenseur de l'Estac. Léna était sortie du silence dès le lendemain, confirmant que les deux ex étaient restés en bons termes. Mais le sportif de 36 ans en a dit un peu plus au cours d'une interview pour Libération Champagne ce samedi 17 septembre.

Adil Rami a notamment expliqué la raison pour laquelle il avait directement expliqué pourquoi c'était terminé avec Léna Guillou. Et sa romance avec Pamela Anderson n'est pas étrangère à tout cela : "J'en ai parlé car depuis mon histoire avec Pamela, je sais que tout le monde s'intéresse à ma vie privée ! Quand j'ai décidé de me séparer, je n'avais pas envie de voir circuler des on-dit, des fausses idées. Je voulais être clair et passer à autre chose. Aujourd'hui, être en couple ou pas, ça ne va pas m'empêcher de me concentrer sur les ambitions du club. Je connais mes priorités : ma famille, mes enfants et le football."

En juin 2019, après deux ans d'amour et une installation à Marseille, Pamela Anderson annonçait la fin de son histoire avec Adil Rami, non sans fracas : "C'est dur à accepter. Les deux dernières années de ma vie n'ont été qu'un mensonge. J'ai été arnaquée, on m'a laissé croire que c'était 'le grand amour'. Je suis dévastée d'apprendre que durant ces derniers jours, il vivait une double vie. Il avait l'habitude de se moquer des joueurs qui avaient une petite amie dans des appartements en bas de chez eux, près de leurs femmes. Il traitait ces hommes de monstres ? Mais c'est pire. Il a menti à propos de tout."

Pamela Anderson accusait Adil Rami de continuer sa romance avec la mère de ses jumeaux, Zayn et Madi, 6 ans. Des faits qu'il avait niés en bloc : "En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume." Une chose n'a jamais changé : sa famille restera toujours sa priorité.