Adoptez l'allure de bureau avec cette jupe de tailleur

Achetez cette jupe de tailleur Grace Karin entre 18,99 € et 26,99 € sur Amazon

Avoir l'impression que vous allez au bureau, même si ce n'est absolument pas le cas, voilà l'effet le plus recherché du moment. Porté par des maisons comme Miu Miu, Prada, ou Fendi, le tailoring est l'allure ultime de ces derniers mois. Et les stars ne s'y sont pas trompées. Kendall Jenner, Hailey Bieber ou encore Emily Ratajkowski, elles ont toutes succombé à ces pièces de business woman. Pour ajouter un supplément de féminité à ce style, rien de tel que la jupe de tailleur Grace Karin. Son noir intemporel permet de l'associer à n'importe quelle pièce et de la conserver dans son armoire bien au-delà d'une saison. Elle arbore une coupe près du corps caractéristique qui mettra en valeur à coup sûr vos formes. Vos jambes paraîtront en plus interminables grâce à sa version mini. Pour un total look officewear, associez-la à une chemise légèrement oversize, un blazer assorti et surtout des mocassins agrémenté de chaussettes hautes blanches, nouvelle obsession des tops.