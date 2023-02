Adoptez le legging, tendance pantalon du moment

Achetez ce legging évasé C&A sur Amazon pour 19,99 €

Le confort, oui, mais avec un supplément mode s'il vous plaît. La pandémie de covid aura révolutionné la façon de nous habiller, et c'est peu de le dire. Durant ces mois d'enfermement, l'accent a été mis sur le confort, parfois même au détriment du style. De retour dans la rue et au bureau, il faut pourtant bien présenter. L'univers fashion s'est donc adapté en proposant des pièces à la fois confortables mais au sens du style pointu. En découle ce legging évasé C&A.

Sa coupe, près du corps en haut, et flare en bas, le rend à la fois cozy et élégant. Il adopte ainsi la tendance pattes d'éléphants qui fait son come-back avec le retour des seventies sur le devant de la scène mode. Il élance ainsi n'importe quelle silhouette. Sa matière élastique lui permet en plus de s'adapter à toutes les morphologies. Si vous souhaitez mettre vos formes en valeur, combinez-le à pull cropped, un blazer et des bottes à plateforme. Les plus sages choisiront un pull large à la maille réconfortante et des combat boots ultra fashion.

3. Le legging fuseau Sensi'

S'ils peuvent paraître classiques en apparence, certains leggings peuvent se twister de détail qui font grimper en flèche leur quotient mode. Il suffit en effet parfois d'un petit élément pour faire la différence. Réservé initialement au domaine sportif, c'est ainsi que le fuseau se fait une place de plus en plus importante dans les rues des villes du monde entier comme le montre ce modèle signé Sensi'. Il ne vous mettra en plus pas sur la paille au vu de son prix sur Amazon. Il est affiché à seulement 24,90 €. Mais qu'est-ce que ce legging a de si particulier ? Découvrez-le tout de suite.

Un twist original